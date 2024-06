Riforme: mercoledì convegno Pd al Senato su premierato e autonomia con Schlein

StrettoWeb

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – ?Premierato e autonomia tra diritti, partecipazione e potere: quale prezzo per le donne?? è il titolo del convegno, promosso dalla senatrice del Pd Valeria Valente, segretaria del Senato e componente della commissione Affari costituzionali, per mercoledì 10 luglio, nella Sala Zuccari del Senato. L?iniziativa, spiega una nota, intende mettere in luce, tra gli altri aspetti, l?impatto negativo sulle donne delle due riforme volute dal centrodestra.

All?evento, che si terrà dalle 16.00, parteciperanno: il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia; il senatore Andrea Giorgis, capogruppo del Pd nella commissione Affari costituzionali; la senatrice Valeria Valente; il vicepresidente della commissione Affari costituzionali Dario Parrini (Pd); Anna Finocchiaro, presidente di Italiadecide; la professoressa Marilisa D?Amico, ordinaria di diritto costituzionale a Milano; la dott.ssa Rosetta Papa, ginecologa. Conclude: Elly Schlein, segretaria del Pd. Il convegno verrà trasmesso in streaming sulla webtv e sul canale youtube del Senato.

