Riforme: La Russa, ‘referendum probabile, niente di drammatico’

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Il referendum? Da quanto visto mi pare probabile, è la santificazione del volere popolare, quindi non è niente di drammatico, però da qui alla fine delle quattro votazioni che l’articolo 138 prevede, tutto è possibile, insomma non metterei il carro davanti ai buoi, oggi come oggi è più probabile che siano i cittadini a dire la parola definitiva, sperando in un’alta partecipazione, però questa è un’ipotesi”. Lo dice Ignazio La Russa, al termine dell’Aula di Palazzo Madama, che ha votato il primo via libera al ddl Casellati sul premierato.

