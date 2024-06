Riforme: Bonelli, ‘unità per mandare a casa destra peggiore d’Europa’

StrettoWeb

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – ?Questo è il messaggio che noi mandiamo al Paese. Al Paese diciamo che è necessario che le opposizioni siano unite. Non bisogna assolutamente compiere l’errore che è stato fatto il 25 settembre 2022: divisioni che hanno consentito alla destra peggiore d’Europa di governare l’Italia. Perché è una destra camuffata. Dobbiamo rispedire all?opposizione la destra di Giorgia Meloni che, con un bel vestito, va in Europa ma al suo interno ospita quella gioventù nazionale che inneggia al duce e che è la vergogna dell’Italia. Ricordiamo alla destra che, se è in Parlamento, è grazie ai nostri nonni, nonne, padri e madri che hanno dato il sangue per la democrazia?. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS, dal palco della manifestazione in corso a Roma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.