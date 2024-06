Reggio Calabria, quasi ultimata la bonifica della strada di accesso ai mercati di Mortara

StrettoWeb

E’ ormai in dirittura d’arrivo l’intervento di bonifica e pulizia della strada di accesso al mercato agroalimentare di Mortara, nella zona sud di Reggio Calabria. A darne notizia in una nota il Vicesindaco con delega all’Ambiente Paolo Brunetti, che nelle ultime settimane si è occupato di seguire l’affidamento speciale, finanziato con fondi di Bilancio, disposto dal Comune per la bonifica dell’area. L’impresa esecutrice sta eseguendo i lavori di bonifica della strada che dall’imbocco della Statale 106 conduce fino all’area mercatale. Lo stesso affidamento prevede la pulizia della strada parallela che conduce alla frazione di Contrada Ligonì.

Dall’Amministrazione è stata inoltre attivata un’interlocuzione con gli operatori mercatali per una più efficace gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, per evitare il ripresentarsi delle microdiscariche sulla strada di accesso. In ultimo, come annunciato dal sindaco Falcomatà e dallo stesso vicesindaco Brunetti, è stata installata una barra per consentire l’interdizione al transito veicolare, per evitare sversamenti illeciti e consentire comunque l’accesso ai residenti, attraverso una viabilità secondaria, e agli operatori commerciali dell’area mercatale.

