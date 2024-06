Reggio Calabria, il programma estivo di Porto Bolaro: dalla vincitrice di Amici a Michele Zarrillo | DATE

StrettoWeb

Porto Bolaro: Un’estate di eventi e spettacoli indimenticabili

Il Centro Commerciale Porto Bolaro “è entusiasta di annunciare una straordinaria serie di eventi che renderanno l’estate 2024 un periodo indimenticabile per tutti i nostri visitatori. Con un programma ricco e variegato, ci prepariamo a offrire momenti di intrattenimento e gioia per tutta la famiglia”. Così il Centro Commerciale annuncia il programma di eventi per l’estate. Tanta musica, con le scuole di danza pellaresi, ma anche cantanti di una certa levatura, come l’ultima vincitrice di “Amici” – Sarah Toscano – o Michele Zarrillo.

Il programma

Di seguito il programma completo

Le prime serate estive saranno animate dai saggi di danza delle scuole Salsabor, Jazz Ballet School e Danzantes. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 22, venerdì 28 e domenica 30 giugno . Venite a scoprire il talento e la passione dei nostri giovani ballerini che trasformeranno il Porto Bolaro in un palcoscenico vibrante.

Domenica 23 giugno dalle ore 17:00, la vincitrice dell'edizione 2024 di Amici, Sarah Toscano , incontrerà i suoi fan per il firmacopie del suo primo album. Un'occasione unica per conoscere di persona il futuro del panorama musicale italiano.

Dal 7 luglio al 26 agosto , una sdraio gigante alta 3 metri sarà installata presso la nostra galleria. Un'opportunità imperdibile per scattare selfie originali e divertenti, sia per grandi che per piccini.

Sabato 7 luglio dalle ore 9:30, in collaborazione con il Subbuteo Club di Reggio Calabria il Centro ospiterà la Finale Regionale della Coppa Calabria . Riviviamo insieme il fascino del famoso gioco da tavolo degli anni '70 e '80.

Dal 26 luglio all'11 agosto , dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e nei weekend dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, la nostra galleria si trasformerà in una magica Illusion Room . Un'esperienza unica con illusioni ottiche capaci di affascinare e stupire tutti i visitatori anche grazie all'area Virtual Reality appositamente allestita.

Mercoledì 31 luglio alle ore 21:00, Michele Carilli porterà in scena "Decimo", uno spettacolo musico-teatrale che ripercorre la storia di un soldato vittima dell'orrore della decimazione avvenuta durante la Prima Guerra Mondiale. Un intenso crescendo di emozioni che non lascerà nessuno indifferente.

Sabato 10 agosto dalle ore 17:00, presso il parcheggio esterno, Porto Bolaro ospiterà l' Expo SuperCar . Le stelle cadenti saranno anticipate dal rombo dei motori delle supercar in esposizione, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motori.

Il momento clou dell'estate sarà sabato 24 agosto. A partire dalle ore 21:30, con la sua voce inconfondibile e un repertorio di canzoni come "Cinque giorni", "L'elefante e la farfalla", "Una rosa blu" etc. che hanno segnato la storia della musica italiana, Michele Zarrillo regalerà al pubblico una serata magica, all'insegna delle emozioni e dei ricordi. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica!

A seguire, lo spettacolo pirotecnico giunto alla sua sesta edizione illuminerà il cielo sopra Porto Bolaro, regalando a tutti un’esperienza visiva mozzafiato. Un finale col botto che concluderà in bellezza una giornata straordinaria.

Info parcheggi

“Per l’importanza dell’evento e delle scenografie l’area concerti sarà allestita nel parcheggio a piano terra. L’ingresso è gratuito, come da consuetudine”, le info sul parcheggio.

