Reggio Calabria, Pellaro festeggia un’altra centenaria: tanti auguri a nonna Orsola Marino, che festeggia 100 anni | FOTO

A qualche mese di distanza da Caterina Viglianisi, Pellaro festeggia un’altra centenaria. Oggi, infatti, nel quartiere sud di Reggio Calabria, nonna Orsola Marino compie 100 anni. Alla presenza di figli, nipoti, pronipoti e tanti amici, nella tarda mattinata di oggi la donna ha soffiato le candeline, al culmine di un grandioso traguardo, in mezzo a sorrisi, abbracci e tanti ricordi.

La signora Orsola è l’ultima di 12 fratelli, l’unica rimasta in vita. Mamma di quattro figli (ma la più piccola non c’è più), è vedova da 20 anni. Per una vita si è occupata della famiglia e di un tabacchino, che ha gestito con cura e solarità, venendo apprezzata e stimata per il suo fare socievole e cordiale. La nonna oggi si gode 7 nipoti e 6 pronipoti, presenti alla festa. Quest’ultima si è tenuta con un buffet e una torta. A margine dell’articolo tutte le foto.

