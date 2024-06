Reggio Calabria, il parcheggio del porto infestato da erbacce: che degrado in pasto ai turisti… | FOTO

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria è sempre più in totale degrado e abbandono e nonostante l’aumento di turisti grazie ai nuovi voli di Ryanair non si fa nulla per renderla più accogliente. Tante zone sono piene di rifiuti abbandonati o erbacce come per esempio il nuovo parcheggio della stazione marittima a Reggio porto.

L’intero piazzale è infestato da erbacce che non non sono certo un bel biglietto da visita per chi arriva con l’aliscafo a Reggio da Messina. Come si evince nelle foto a corredo dell’articolo le erbacce rendono la zona indecorosa.

