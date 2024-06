Reggio Calabria: l’ottavo anno di “Porta un libro sotto l’ombrellone” dalla Stazione Santa Caterina

StrettoWeb

“Numeri da capogiro dei libri in libertà della stazione FS di RC S Caterina, frequentatissima tutto l’anno, grazie soprattutto ai tanti cittadini che con alto senso civico, gestiscono la custodia in entrata ed uscita della nutritissima ed ordinata collana libraria”. Lo afferma in una nota il presidente dell’Associzione Incontriamoci Sempre di Reggio Calabria.

“Anche per quest’estate, vista la presenza di tantissimi giovani che si recano in treno alle località balneari joniche e tirreniche , consiglieremo, con la presenza di tanti volontari di Incontriamoci Sempre ODV di portare in treno e sotto l’ombrellone un libro per una sana e ricca lettura”.

“La libreria della stazione FS di RC S Caterina, compie otto anni, inaugurata nel 2016 dal noto scrittore Carmine Abate e dal dott.Lamberti Castronuovo. Nella giornata di oggi abbiamo provveduto alla pulizia con prodotti specifici, cosa che svolgiamo settimanalmente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.