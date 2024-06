Reggio Calabria, open day sull’emicrania dei bambini: visite gratuite coi genitori | INFO

StrettoWeb

L’emicrania è spesso un affare di famiglia: durante le visite per mal di testa ai bambini ci si accorge che, di frequente, anche i loro genitori hanno questo disturbo. Spesso si tratta di un problema che tende ad essere sottovalutato e per il quale si ricorre all’“autodiagnosi” e all’“automedicazione”, senza ritenere opportuno rivolgersi a specialisti, né per se stessi né per i figli.

Per questo motivo l’equipe dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Reggio Calabria, in collaborazione con il Centro Cefalee e ad un gruppo multidisciplinare di Pediatri, Neuropsichiatri infantili e Neurologi e l’Associazione di Promozione Sociale “Pandora” con il progetto “Ci Prendiamo cura di te” organizza un open day in tema di emicrania in età pediatrica, previsto per giovedì 20 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.30 in Via Placido Geraci n. 30 a Reggio Calabria.

Durante l’open day i bambini potranno effettuare la loro prima visita insieme a uno o entrambi i genitori. L’obiettivo è prendere in carico l’intera famiglia dato che, in generale, quando un bambino o un adolescente soffre di emicrania, esiste un 50-70% di possibilità di trovare un genitore che soffre dello stesso disturbo. Le prestazioni sono gratuite, senza necessità di prenotazione e prescrizione.

