Reggio Calabria, incidente sull’A2: tre feriti e autostrada chiusa

È di tre feriti di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina alle 6,30 circa, sulla corsia sud della A2 SA/RC, nel tratto che ricade nel comune di Gioia Tauro. Il sinistro si è verificato in direzione Villa San Giovanni, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Rosarno (Reggio Calabria).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

La squadra dei vigili del fuoco di Palmi coordinata dal capo reparto Piero De Salvo è intervenuta per estrarre dagli abitacoli i feriti e mettere in sicurezza i mezzi.

I tre feriti sono stati affidati alle cure del 118 intervenuto anche con l’eliambulanza. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e la corsia interessata al momento è chiusa al traffico. Uscita obbligatoria svincolo di Rosarno sud. Percorso alternativo, proseguimento su SS 18 e rientro in A2 presso svincolo di Gioia Tauro.

