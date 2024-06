Reggio Calabria, “Gli amici della caccia” invitano i cacciatori alla mobilitazione regionale della Coldiretti

StrettoWeb

“La situazione attuale, descritta come un problema che coinvolge non solo gli agricoltori ma finanche allevatori, cittadini e consumatori, richiede un intervento deciso e coordinato per contrastare gli effetti negativi derivanti dall’eccessiva presenza di cinghiali, dei quali si stima la presenza di oltre 2,3 milioni di esemplari nel territorio nazionale“, è quanto scrivono in una nota “Gli amici della caccia”. “Oltre ai danni alle colture agricole e alle infrastrutture stradali, la proliferazione di questi animali selvatici comporta rischi per la salute pubblica, trasmettendo malattie come la peste suina e creando pericoli anche all’interno delle zone urbane, in primis incidenti stradali anche mortali. Al fine di affrontare questa emergenza, Coldiretti propone l’attuazione del piano regionale straordinario di contenimento dei cinghiali, come previsto dall’articolo 19 ter della legge 157/1992. Questo piano mira a contrastare l’invasione dei cinghiali e a proteggere i cittadini e gli agricoltori con strumenti più efficaci. Ad oggi secondo la Coldiretti, stando al proprio manifesto, va messa fine all’inerzia e all’ inadempienza delle Regioni che non hanno ancora adottato tale piano“, sottolinea la nota.

“La mobilitazione regionale, fissata per il 18 giugno 2024 presso la Regione Calabria, rappresenta un’occasione unica per coinvolgere attivamente i cacciatori e tutti coloro che sono sensibili a questa problematica. I cacciatori stessi peraltro, in veste di bioregolatori e agenti in prima linea come operatori di girata e cacciatori di selezione e selecontrollo oltre che coadiutori, sono chiamati a partecipare e a sostenere l’azione concreta per risolvere il problema dei cinghiali e preservare il territorio calabrese, i suoi prodotti di eccellenza e le attività economiche ad esso legate. In un contesto in cui migliaia di allevamenti rischiano di subire danni irreparabili e un settore economico di rilevanza nazionale è minacciato, è fondamentale agire con determinazione e solidarietà. La mobilitazione regionale dunque rappresenta un’opportunità per unire le forze e trovare soluzioni concrete a un problema che coinvolge l’intera comunità italiana oltre che regionale”, rimarca la nota.

Gli Amici della Caccia pertanto invitano “a fare la propria parte partecipando attivamente alla mobilitazione e a contribuire pertanto alla difesa del territorio, dell’agricoltura e dell’economia nazionale sostenendo i 31mila allevamenti italiani e l’intero reparto strategico dell’agroalimentare italiano, generante un fatturato di 20 miliardi di euro l’anno garantendo l’occupazione di 100000 persone”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.