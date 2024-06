Reggio Calabria, già tutto esaurito al Museo per la presentazione del libro di Roberto Vecchioni: biglietti a ruba per una serata speciale | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

A poche ore dal lancio del comunicato con cui il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria annunciava la presenza al museo di Roberto Vecchioni, i posti erano già esauriti. Un grande richiamo di pubblico per la prima presentazione in Calabria del nuovo libro di Roberto Vecchioni “Tra il Silenzio e il Tuono”, edito da EINAUDI, martedì 25 giugno, alle ore 18.00, presso la piazza Paolo Orsi del MArRC.

L’evento si apre con i saluti istituzionali del direttore del MArRC, Fabrizio Sudano, e prosegue con il dialogo tra lo scrittore Roberto Vecchioni e Stefania Mancuso, professore a contratto di Archeologia classica e didattica del parco e del museo dell’UniCal e che condivide con il cantautore l’insegnamento di “La contemporaneità dell’Antico” alla IULM.

Un evento fortemente voluto dal direttore Sudano, nel solco della valorizzazione del museo quale luogo vivo in cui il dialogo tra linguaggio antico e contemporaneo produce arricchimento culturale e sociale.

Ma non finisce qui. Per l’occasione, martedì 25 giugno il MArRC è aperto fino alle 23:00, per permettere a visitatori e turisti di godere delle collezioni museali anche in atmosfera serale. Il costo del biglietto è quello ordinario. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture. Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it

