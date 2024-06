StrettoWeb

Il prossimo 28 giugno, alle ore 20:00, a Reggio Calabria, si terrà la “Festa d’Estate – Facciamoci del bene”. L’evento è sostanzialmente una serata esclusiva di beneficienza a sostegno delle iniziative della Centaurea Ets. L’iniziativa si terrà in via dei Filippini.

“L’evento sarà all’insegna dell’amicizia, della solidarietà, di ottima musica…e, last but not least…ottimo cibo (& drinks)”, affermano gli organizzatori”

