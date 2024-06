Reggio Calabria, crollato un muro in via Boschicello: pericolo per i cittadini

StrettoWeb

Da qualche mese parte di un muro di recinzione in cemento armato, già di proprietà della ex fabbrica Vilardi è crollato pericolosamente sulla sede stradale comunale di via Boschicello a Reggio Calabria. Questa strada oltre che dalle auto e dai residenti della zona, è frequentata anche da molti fedeli praticanti che si recano alla Chiesa di S. Giorgio Extra che dista pochi metri da dove si è verificato il crollo. Per fortuna però nel momento del crollo non passava nessuno e quindi non c’è stato nessun danno a persone o cose.

E’ stato immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con tempestività mettendo in provvisoria sicurezza il sito. L’intervento risolutivo si presume che dovrà essere effettuato dal proprietario del muro o da chi ne fa le veci. In ogni caso il Comune si sarebbe dovuto prodigare affinché si liberasse la sede stradale dal masso che tanti disagi sta creando alla circolazione ma in atto dopo tanto tempo non si è avuto alcun riscontro e sicuramente per come vanno le cose in città il problema rimarrà irrisolto per chissà quanto tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.