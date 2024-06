Reggio Calabria, residenti del Rione G esasperati: “dopo un anno di segnalazioni, nessuno è intervenuto”. E il comune NON ci mette il cuore…

StrettoWeb

I residenti del Rione G a Reggio Calabria, sono letteralmente esasperati dalle prese in giro di chi di competenza che da Palazzo San Giorgio promette e non mantiene. I residenti chiedono da oltre un anno interventi di riparazione di buche anzi meglio chiamarle voragini che creano disagi enormi in tutto il Rione.

I cittadini sono esasperati perchè hanno provato più volte a contattare l’amministrazione ma nessuno al momento è intervenuto per ripristinare il manto stradale. L’amministrazione quindi si capisce che NON ci mette il cuore anche se una delle voragini simula proprio un cuore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.