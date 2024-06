Reggio Calabria, cerimonia di consegna della Borsa di studio intitolata al dottor Nino Lo Presti

StrettoWeb

Giunta ormai al sedicesimo anno, la cerimonia della consegna della Borsa di studio intitolata al compianto dottor Nino Lo Presti, si è tenuta nel plesso centrale dell’Istituto Comprensivo Statale “Orazio Lazzarino” a Gallico Marina. La manifestazione organizzata e realizzata in collaborazione tra l’Associazione “Protagonisti” e l’Istituto Comprensivo Statale “Orazio Lazzarino” brillantemente diretto dalla preside Maria Gueli ha visto i giovani studenti dell’istituto esibirsi nello spettacolo “C’era una volta…”.

I tantissimi spettatori presenti hanno seguito con particolare attenzione e coinvolgimento le prestazioni teatrali e musicali dei giovani protagonisti, sottolineandone la bravura con scroscianti applausi.

Durante la cerimonia di consegna dei premi, una targa ricordo ed un assegno, utile per alleviare il costo sempre maggiore per il proseguimento degli studi, è stata ricordata la figura del dottor Nino Lo Presti, giovane e brillante medico-cardiologo, che ha prestato la sua opera presso il GOM di Reggio Calabria, prematuramente scomparso, ma che ha lasciato una traccia indelebile della sua disponibilità verso i più bisognosi e della sua bravura professionale.

Nino Lo Presti è stato anche un appassionato di calcio, prima da giocatore e poi da Presidente della Gallicese, portata in pochi anni dalla seconda categoria all’eccellenza, dimostrando amore per lo sport e per i suoi valori di correttezza e lealtà.

La Borsa di Studio Nino Lo Presti, istituita dall’Associazione Protagonisti, vuole sempre più valorizzare il merito e la capacità di formare una nuova e migliore classe dirigente, con valori umani e professionali, al servizio possibilmente della nostra “terra”.

I più meritevoli quest’anno sono stati: Gabriel Pislaru, Francesca Abrami, Eugenio Pellegrino e Asia Clementina Calarco.

Le valutazioni per l’assegnazione dell’ambito premio sono state fatte dal collegio dei docenti e dalla dirigente dottoressa Gueli.

Grande merito per la riuscita della manifestazione va alla presentatrice professoressa Romeo, al personale scolastico, alle coordinatrici, ai docenti tutti, encomiabili come sempre.

Presenti alla manifestazione Nino Polito presidente dell’associazione PROTAGONISTI: “Ho un sogno da realizzare, ha detto nel suo intervento, che la “povertà lavorativa” scompaia dal nostro territorio e consenta ai nostri giovani premiati di affermarsi qui, a casa loro.”

Graditissimo ospite il Sindaco di Santo Stefano Francesco Malara: “Sono accorso subito e con gran piacere per consegnare questo importante premio ad Asia Clementina Calarco, brillante protagonista del territorio di Santo Stefano in Aspromonte.”

Anche la dirigente Gheli si è soffermata su alcune problematiche: “Spero che presto questo Istituto possa avere un fabbricato idoneo per lo svolgimento di tutte le attività scolastiche e sportive, indispensabili per la migliore crescita umana e professionale di tanti bravissimi studenti.”

E’ intervenuto anche l’avv. Antonio Lo Presti:”Oggi la più grande ricchezza è la competenza e questa dipende dalla capacità di fare formazione attraverso la “Scuola”, e la nostra scuola è all’avanguardia per la formazione scolastica ed umana.”

Infine Giuseppe Polito della Polito Assicurazioni, società che da sempre finanzia questa iniziativa: “Noi ci siamo ormai da ben 16 anni e siamo pronti a coinvolgere anche altri imprenditori a sostegno del “nostro” Istituto. Se ci sono delle necessità ribadiamo la disponibilità ad affiancare e sostenere la Scuola in tutte le sue necessità. Una buona scuola è indispensabile per far crescere e “proteggere” i nostri giovani.”

La cerimonia si è conclusa tra calorosi applausi prima per la grande bravura degli alunni, e poi per la grande disponibilità dimostrata ancora una volta dagli intervenuti che veramente vogliono spendersi per aiutare e migliorare il settore più fondamentale della nostra società.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.