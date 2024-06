Reggio Calabria: al Castello Aragonese Fashion day di Antonio Sapone

StrettoWeb

Organizzata dall’Associazione culturale Arte e Moda sullo Stretto Capitanata dall’instancabile Antonio Sapone ed il suo socio Giovanni Barcella, coi loro numerosi associati e collaboratori da Pasquale Cutrupi ed Antonella Morabito titolari del gruppo New Style alla famosissima Make Up Elisa Trunfio, a supporto il fior firoe dell’imprenditoria reggina a supporto di un ennesimo successo targato

“Fashion day al Castello”. A portare i saluti Istituzionali il delegato alla cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio che ha testimoniato la tenacia del duo Antonio e Giovanni nel targare ormai da tanti anni grandi eventi di Moda.

Un evento non di sola Moda ma anche di Arte cultura e spettacolo, infatti ad accogliere i numerosissimi ospiti l’esposizione dei quadri di Francesco Fortugno.

Un excursus iniziato con abiti nobiliari sin dalla rievocazione dell’antica Grecia passando per il medioevo ed il risorgimento per arrivare sino all’800 e poi via via alle nuove tendenze StreetArt giovanili.

A curare gli abiti di rievocazione storica Renè e suo padre Pino Bruzzese della medesima sartoria teatrale e specializzati in rievocazione storica. La manifattura dell’orafa Wanda Simone del laboratorio la Bottega degli orafi con i suoi gioielli in passerella lavorati e definiti a mano.

Per poi arrivare alle nuove tendenze alla Streetart dei più giovani con ospite addirittura proveniente da Roma Lorenzo col suo Brand LUMINARI LAB, nato con l idea di creare capi di moderno design, iniziando con la rielaborazione di tessuti Jeans già esistenti.

A chiudere l evento il giovane designer reggino Francesco Marra con il suo brand di Moda Streetwear tutto calabrese, una cartolina esplosiva che ha letteralmente incantato col serpentone di chiusura dell’evento.

Ancora una volta specificano Antonio e Giovanni una passerella di Moda attrattiva per stilisti stiliste e Brand provenienti da tutta Italia a Reggio Calabria per sfilare nei suoi luoghi incantati in riva allo Stretto, il fine del FASHION DAY è appunto questo attrarre e la Moda a Reggio Calabria !

