Reggio Calabria, 29enne evade dai domiciliari e viene arrestato: fermo convalidato, torna ai domiciliari | DETTAGLI

StrettoWeb

E’ particolarmente bizzarro il caso giudiziario di Francesco Sartiano, un giovane di 29 anni con numerosi precedenti penali per droga. Sartiano si trova agli arresti domiciliari da circa due anni e nei giorni scorsi, la Polizia l’ha sorpreso fuori dalla propria abitazione nel cuore di Reggio Calabria, in strada. Gli agenti, quindi, l’hanno fermato per evasione.

Difeso dai legali Demetrio e Mariateresa Prattico, Sartiano è riuscito ad evitare una nuova misura cautelare: essendo già ai domiciliari per il precedente processo, il Gip pur convalidando l’arresto non ha disposto una nuova misura cautelare e così il 29enne reggino è tornato ai domiciliari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.