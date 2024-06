Il reggino Emiliano Barbucci trionfa al Festival internazionale Cineci’ Corto Cultural Classic 2024

StrettoWeb

In occasione della cerimonia conclusiva della quattordicesima edizione del festival “Cineci’ Corto Cultural Classic 2024”, promosso dall’Associazione Napoli Cultural Classic, nella suggestiva cornice della “cittadella del cinema” Palma Campania, il regista reggino Emiliano Barbucci ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il Miglior Cortometraggio, dedicato alla memoria di Salvatore Ferrara, con la sua opera dal titolo “Leggera”.

La motivazione: “In questo corto è stata svolta un’attenta riflessione sul cibo attraverso una storia, nel contempo, delicata e cruda. Una storia che racconta una vita contadina fatta di molta povertà, ma anche di sogni e riscatti sottili. Il tema posto dal nostro bando –“Cinema e cibo”- è rispettato in pieno con una vicenda che ci porta all’umana riflessione su quanto sia importante il lavoro di ogni uomo e il rispetto di esso.”

Un racconto autentico, quello diretto da Barbucci con la fotografia di Daniele Ciprì, per la sceneggiatura di Emanuele Milasi, prodotto da Cinnamon Production, girato in Calabria e tratto da una storia vera molto sentita dal regista, che è riuscito a catturare l’attenzione della giuria e del pubblico grazie alla sua narrazione semplice e coinvolgente, alla performance straordinaria del cast, accompagnata dalla suggestiva colonna sonora composta ed eseguita da Gabriele Mitelli.

La kermesse, che ha raggiunto livelli altissimi nel panorama dei festival di cinema indipendenti e d’autore anche dal punto di vista internazionale, ha riconosciuto non solo la qualità della regia di Barbucci, ma anche l’eccezionale contributo delle musiche di Mitelli e il talento del cast, assegnando al corto altre tre importanti nomination: per il Miglior Attore, premio vinto da David Coco, per la Migliore Attrice, Rossella Leone e per le Migliori Musiche.

Oltre a Coco e Leone, nel cast spiccano gli attori Emma Giannotta, Elisa Rosaci, Carlo Gallo, Rita De Donato, Marco Antonio Santeramo, Rosa Santeramo.

Barbucci, già noto al pubblico per il suo docufilm “Gramsci 44”, di recente ha partecipato come direttore della fotografia al Biografilm Festival di Bologna con il film su Mimmo Lucano prodotto da Bo Film, diretto dalle registe francesi Shu Aiello e Catherine Catella, dal titolo “Un Paese di Resistenza” ed è attualmente a lavoro su altri progetti che vedranno presto la luce.

