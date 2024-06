Presentato a palazzo Zanca “II Trofeo Internazionale Old Rugby Messina”

StrettoWeb

Da domani, venerdì 7, sino a domenica 9 giugno, si svolgerà allo stadio Arturo Sciavicco di Messina la seconda edizione del “Trofeo Internazionale Old Rugby Messina”. L’evento, patrocinato e sostenuto dal Comune di Messina e organizzato dalla Old Rugby Messina 1980, è stato illustrato oggi a palazzo Zanca, presente l’assessore al Turismo Enzo Caruso, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte il vicepresidente della Old Rugby Messina 1980 Vincenzo Ciraolo e il componente del direttivo Francesco Agati.

La manifestazione prevede in tre giorni lo svolgimento di un torneo secondo lo spirito e la tradizione del rugby con visite in città, incontri conviviali e intrattenimenti musicali. Vi parteciperanno le squadre di Messina, Catania, Palermo, Siracusa ed Enna e i club internazionali provenienti dal Galles (Brecon RFC) e dall’Inghilterra (Topsham Rugby Old Boys).

“Da ex giocatore di rugby – ha spiegato l’assessore Caruso, che in apertura del suo intervento ha portato i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile e del collega Massimo Finocchiaro – mi piace sottolineare la grande componente educativa di questo sport, dove ci si aiuta reciprocamente con un grande senso di sportività, evidenziato anche dal saluto finale alla squadra perdente. Il rispetto dell’avversario si unisce allo spirito di lealtà, sacrificio e coraggio. La presenza di squadre europee e siciliane consentirà a Messina di mostrare il suo volto di città sempre più accogliente ed ospitale”.

Il vicepresidente Ciraolo ha dichiarato che “questa manifestazione valorizza l’incontro tra culture diverse attraverso l’organizzazione, come da programma, di momenti importanti di unione, convivialità e fraternità. Sarà una vera e propria festa dello sport, raccontando alle altre nazioni la bellezza della nostra terra con visite al Museo e al Forte San Salvatore”.

Francesco Agati ha illustrato il programma dell’iniziativa, che “al di là dell’aspetto sportivo, offrirà ai partecipanti musica, buona cucina, tradizioni e bellezze della nostra Messina”.

Programma

VENERDI’ 7 GIUGNO 2024

ore 9.00 Trasferimento dall’hotel (Oasi Azzurra – San Saba) al Forte San Salvatore – San Raineri

ore 11.30 Visita di piazza Duomo e della Cattedrale

ore 12.00 Campanile del Duomo e attivazione meccanismo Pranzo libero

ore 14.30 Visita al Museo Regionale di Messina

ore 16.30 Laghi di Ganzirri e Torre Faro con tuffo nelle acque dello Stretto

ore 20.30 Trasferimento alla Club House e cena di benvenuto con intrattenimento musicale

ore 00.00 Rientro in albergo (Oasi Azzurra – San Saba)

SABATO 8 GIUGNO 2024

Mattinata libera

ore 12.00 Trasferimento dall’hotel (Oasi Village – San Saba) allo Stadio (Sperone)

ore 14.00 Torneo

ore 19.30 Terzo tempo presso la Club house e cena con intrattenimento musicale

ore 01.00 Rientro in hotel (Oasi Azzurra – San Saba)

DOMENICA 9 GIUGNO 2024

Giornata libera

ore 20.00 Cena in hotel (Oasi Azzurra- San Saba) con intrattenimento musicale.

