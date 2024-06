Politica: Ascani, ‘valorizzare dialogo contro fragilità democrazia’

StrettoWeb

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “La fragilità della democrazia è reale, ma è pericoloso ritenere che lo sia perché meno efficiente delle dittature e delle autocrazie, meno veloce nelle risposte perché segue delle procedure e prevede il dialogo. Il rischio nell’assecondare questa tesi è quello di farci scivolare lontani dai nostri valori, di far peggiorare la qualità delle decisioni, con il risultato di averle meno condivise e meno attente ai bisogni reali delle persone. La democrazia ha bisogno di tempo. E di dialogo. Che vanno protetti e valorizzati, anche a fronte di tanti tentativi di violare i processi, come avviene non lontano dal nostro Paese”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, introducendo l’incontro dal titolo “Le giuste domande. La democrazia ha un futuro?” a Montecitorio.

