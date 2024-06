Palermo: tentano furti ai danni di treni fermi in deposito, 2 arresti

StrettoWeb

Sventato dalla Polizia a Palermo un furto ai danni di alcuni treni fermi nel deposito di Brancaccio. A entrare in azione un gruppo di giovani, circa quattro, che, dopo aver dopo avere bucato la rete di recinzione e aver fatto accesso alla linea ferrata, si erano intrufolati a bordo dei treni. Servendosi di grosse funi avevano già portato via un pacco composto da 18 voluminose batterie, lasciandole lungo il muro perimetrale di cinta della linea ferrata, in via Brancaccio. L’arrivo dei poliziotti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, insieme ai colleghi della Polfer, ha mandato in fumo i piani della banda, costringendo i ladri a una veloce fuga in quattro direzioni diverse.

Due di loro, un 30enne e un 16enne, sono stati bloccati. Proprio il minorenne ha opposto resistenza all’arresto e, anche dopo essere stato raggiunto e bloccato, ha danneggiato la vettura della polizia. La refurtiva è stata restituita al personale di Rfi, scongiurando gravi disservizi alla circolazione ferroviaria. I due sono stati arrestati per tentato furto. Per il minorenne è scattata anche la denuncia per resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento a beni dello Stato.

