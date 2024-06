Palermo, marittimo con grave trauma soccorso su un motopesca

StrettoWeb

Evacuazione medica urgente per un marittimo a bordo di un motopesca in navigazione a circa 55 miglia a nord-est del golfo di Palermo. Dopo aver ricevuto una richiesta di assistenza sanitaria urgente da parte del peschereccio in acque internazionali, una motovedetta della Guardia costiera di Palermo ha raggiunto l’imbarcazione e trasbordato l’uomo, un 44enne che aveva riportato un grave trauma e necessitava di immediate cure sanitarie. Il malcapitato è stato condotto in porto a Palermo, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.

