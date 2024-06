Palermo: incendia bomboletta di gas e ferisce agente in carcere

StrettoWeb

“Ha incendiato una bomboletta di gas lanciandola contro un agente, rimasto ferito. E’ accaduto ieri sera al carcere Ucciardone di Palermo, protagonista un detenuto in isolamento in isolamento disciplinare, rinchiuso alla nona sezione”. A denunciarlo è il segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria Sicilia, Gioacchino Veneziano. “Poteva finire peggio se il personale in servizio non avesse avuto esperienza e professionalità”, dice. L’uomo, usando un pezzo di acciaio ha colpito con violenza il blindato con l’intento di sfondarlo, minacciando il personale di Polizia penitenziaria intervenuto. “Poi ha continuato imperterrito – racconta Veneziano -, incendiando una bomboletta di gas in dotazione per usarla come molotov, gettandola contro un poliziotto penitenziario, poi costretto a recarsi al pronto soccorso. Si è innescato un principio di incendio nella cella e gli agenti hanno dovuto evacuare il locale”.

“Siamo in guerra nelle carceri – aggiunge Veneziano – e la politica, insieme all’amministrazione, deve prendere atto del fallimento gestionale, perché ormai gli episodi di violenza non possono essere gestiti nelle carceri. E’ il momento di pensare seriamente a strutture idonee a contenere i soggetti sovversivi, rimpinguando i carenti organici della Polizia penitenziaria. In Sicilia, come certificato dal dipartimento, mancano circa 800 unità”.

