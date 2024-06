Palermo: su gommoni con motori in avaria, soccorsi 13 diportisti

StrettoWeb

Tredici persone a bordo di due imbarcazioni alla deriva sono state soccorse dalla Guardia costiera a Palermo. A bordo del primo gommone di circa 11 metri con il motore in avaria viaggiavano quattro adulti e tre bambini. Dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso, una motovedetta ha raggiunto la barca a circa mezzo miglio da Punta Priola all’Addaura.

Dopo aver trasbordato donne e bambini, i militari hanno rimorchiato il gommone sino al porticciolo dell’Arenella, dove sono state fatte sbarcare le persone soccorse, tutte in ottimo stato di salute.

Gli altri sei diportisti in difficoltà sono stati tratti in salvo a circa 100 metri dalla costa di Capo Gallo. Anche in questo caso il gommone di 6 metri di lunghezza era alla deriva a causa di un’avaria al motore. L’imbarcazione è stata rimorchiata sino al porticciolo di Mondello.

