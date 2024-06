Nick Scali e quell’incoraggiamento per il futuro di Reggio: “arriverà una nuova Amministrazione ambiziosa…”

StrettoWeb

Per qualcuno, Nick Scali a Reggio Calabria è una leggenda. Un po’ come Roberto Baggio visto al Catasto. Ma in realtà, proprio come il Divin Codino, anche per Nick Scali era tutto vero. Settimane di colloqui con Lillo Foti, viaggi in Australia, conferenze stampa. Poi la frase di Falcomatà (“non vogliamo nuovi Manenti”) e la fumata nera. Il ricco imprenditore reggino, che opera da una vita in Australia, fu la prima grande occasione persa dalla città in ambito sportivo. Ne sono seguite altre, anche recenti, sfuggite sempre a causa della politica.

Ma è storia passata, ormai. Il presente dice che Nick Scali nella sua città d’origine ci ritorna spesso e un po’ di tempo fa è stato anche alla Marina di Porto Bolaro. Ha stretto un rapporto importante con l’Architetto Giuseppe Falduto e proprio a lui ha deciso di scrivere un messaggio, reso pubblico. E’ una sorta di incoraggiamento a non mollare per quanto riguarda il progetto Mediterranean Life, su cui sappiamo essere tutto fermo.

“Caro Pino, sto seguendo su Facebook il supporto che stai ricevendo dei Cittadini Reggini in Italia ed anche dai Reggini che vivono in tutti gli angoli del mondo. Il mio suggerimento a te è quello di non mollare, vai avanti con il tuo stupendo progetto e sono certo che prima o poi arriverà una nuova Amministrazione a Reggio Calabria con persone di ambizione per la loro Regione e con Idee di sviluppo e miglioramenti in generale”, le parole di Nick Scali.

“La nostra città (Reggio Calabria) se lo merita uno sviluppo a livello del tuo progetto. Si trova in una posizione Geografica, invidiabile a tutto il mondo e tutte le persone che sono state a Reggio Calabria ne parlano delle bellezze Naturali, trascurati e in grande parte male gestite. Ti auguro successo e approvazione al tuo progetto che potrebbe essere un invito ad altri imprenditori Nazionali ed internazionali di partecipare allo sviluppo di Reggio Calabria. Tanti saluti, Nick Scali, Sydney, Australia”.

L’imprenditore australiano, nel suo messaggio, sottolinea il suo augurio per una nuova Amministrazione con persone ambiziose e con idee di sviluppo. E, tra l’altro, non manca di evidenziare le bellezze naturali trascurate e mal gestite. Lo sa bene, Nick Scali, proprio per quanto accaduto – come scritto sopra – qualche anno fa. E anche oggi, così come allora – quando fu a un passo dal rilevare la Reggina – l’Amministrazione ostacola l’imprenditoria che in città vuole investire. Quante occasioni deve ancora perdere Reggio Calabria? Di treni ne sono passati, e anche tanti, ma non passeranno all’infinito…

