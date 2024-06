Morte Singh: Bonelli, ‘super procura nazionale contro caporalato’

StrettoWeb

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Satnan è stato lasciato davanti la sua casa, con il braccio tranciato dentro lo scatolone, come se fosse un sacco di rifiuti, questo è lo schiavismo in Italia. Serve una super procura nazionale contro il caporalato che, secondo i dati dell?Osservatorio Placido Rizzotto della Flai-Cgil, riguarda l’incredibile cifra di 220mila persone, e l’abolizione della legge Bossi Fini. Invece il Governo anche in questo caso interviene tardivamente e con misure spot. Per questo saremo presenti con una delegazione di Avs alla manifestazione di Latina”. Lo afferma il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli.

