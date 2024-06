Mondo Convenienza apre un nuovo maxi punto vendita in Sicilia: 110 posti di lavoro, investimento da 35 milioni di euro

StrettoWeb

Mondo Convenienza, azienda italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e al miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, annuncia oggi l’apertura di un nuovo punto vendita a Palermo che offrirà opportunità di lavoro a centodieci nuovi collaboratori e rappresenta un investimento complessivo di circa 35 milioni di euro sul territorio siciliano realizzato con imprese e maestranze locali.

Il personale effettivo del negozio, sito in Viale della Regione Sicilia nord-ovest 4740 con oltre 3.500 mq di superficie, sarà complessivamente di 147 collaboratori tra venditori e manager, di cui 117 donne (compresa la responsabile del punto vendita), tutti preparati negli scorsi mesi da Mondo Convenienza grazie a 61.000 ore di corsi di formazione ad hoc.

L’indotto dei servizi di consegna, montaggio e movimentazione delle merci presso il deposito in Via Ercole a Carini comporterà inoltre un impiego di ulteriori 230 risorse tra dipendenti diretti e di società di servizi consentendo alla società di dare continuità a una strategia di crescita ed espansione in Sicilia, dove è già presente sin dal 2014 a Catania e, più recentemente, anche con dei ministores a Palermo.

L’evento di inaugurazione si è tenuto stamani alla presenza del Fondatore di Mondo Convenienza, Giovan Battista Carosi, e di rappresentanti delle istituzioni e delle imprese locali, oltre al management team dell’azienda.

Il punto vendita incorpora al suo interno soluzioni tecnologiche all’avanguardia volte a rendere piacevole e fluida l’esperienza d’acquisto: tutti i venditori saranno dotati di tablet per accompagnare i clienti nelle scelte dei prodotti in showroom e PC ad alta risoluzione per la progettazione di ambienti personalizzata, oltre a rapide casse self service. Inoltre, l’intero immobile è stato ideato nel rispetto dei princìpi dell’architettura sostenibile, e rivolge particolare attenzione all’ambiente, prevedendo stazioni di ricarica elettrica e un impianto fotovoltaico da 125 kWp per produrre energia pulita ed abbattere i consumi e gli sprechi.

“L’apertura del nuovo punto vendita a Palermo rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di consolidamento aziendale che pone al centro le persone e il Made in Italy. Si tratta di un investimento con impatti positivi sull’economia locale, sia in termini occupazionali sia di indotto derivante dall’attività. Anche in vista dell’importante traguardo dei quarant’anni di attività nel 2025, l’apertura si inserisce in un piano di investimenti e di espansione del nostro modello industriale basato sul Made in Italy non solo in Italia ma anche oltre i confini nazionali, come dimostra l’apertura di tre punti vendita in Spagna” ha dichiarato Giovan Battista Carosi, Fondatore di Mondo Convenienza.

“Con l’apertura di questo nuovo negozio puntiamo a mettere a disposizione dei palermitani un arredamento su misura, economicamente accessibile e con uno stile italiano. Il punto vendita offre la possibilità di toccare con mano i prodotti, di ispirarsi per immaginare i propri ambienti e di essere accompagnati nella scelta da consulenti esperti a loro disposizione durante l’acquisto ma ancor più durante la consegna e nel servizio dopovendita” ha dichiarato Federica Barberis, Responsabile vendite di Mondo Convenienza. “Il modello di vendita Mondo Convenienza persegue una strategia di omnicanalità, basata sulla digitalizzazione e sull’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente, e trova in questo punto vendita una perfetta trasposizione. Adottiamo infatti misure per rendere gli edifici sempre più sostenibili attraverso misure concrete, come l’installazione di pannelli fotovoltaici che producono energia da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo, e investiamo nel digitale per permettere ai collaboratori e ai clienti un’esperienza piacevole, semplice e veloce, grazie non solo alla vendita assistita con tablet e alla predisposizione di casse automatiche per pagare in autonomia ma anche allo sviluppo dei canali remoti quali eCom, videochiamate e l’innovativo servizio di consulenza a domicilio Dolce Casa, tutti già attivi su Palermo” ha concluso Barberis.

Su Mondo Convenienza

Mondo Convenienza è una azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo al miglior rapporto qualità – prezzo sul mercato, per rendere la casa un progetto alla portata di tutti. Nei suoi 39 anni di attività, infatti, Mondo Convenienza è arrivata nelle case di milioni di famiglie, grazie al lavoro e alla passione dei suoi 3500 collaboratori e ad una solida visione della famiglia Carosi. L’avventura Mondo Convenienza inizia nel 1985 a Civitavecchia, per poi estendersi in tutto il Lazio e, progressivamente, nel resto d’Italia, in cui ora conta 48 punti vendita e 41 hub logistici. Dal 2019 il brand si affaccia al mercato home furniture spagnolo, con l’apertura di tre punti vendita e due hub logistici tra Madrid e Barcellona. Un successo consolidato nel tempo, costruito sull’expertise di fornitori storici (oltre l’80% dei quali ubicati in Italia), e su modelli d’innovazione sempre più all’avanguardia e customer-based. Infatti, dal 2017 Mondo Convenienza ha intrapreso un percorso di digitalizzazione che sta abbracciando progressivamente ogni settore aziendale, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto omnicanale e personalizzata.

