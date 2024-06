StrettoWeb

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – ?Siamo preoccupati per la situazione in Libano e condividiamo l?impegno per avere una Zona Blu più larga possibile tra Israele e Libano?. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento a Villa Taverna in occasione della Festa dell?Indipendenza Usa.

