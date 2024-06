Mo: Sanders, ‘Usa non dovrebbero inviare armi a Israele’

StrettoWeb

Washington, 19 giu. (Adnkronos) – Il senatore americano Bernie Sanders ha affermato che il suo Paese dovrebbe astenersi dall?inviare a Israele ?tutti gli aiuti militari offensivi?, dopo che il primo ministro israeliano ha attaccato il ritmo con cui gli Stati Uniti gli stavano fornendo bombe da utilizzare a Gaza. Israele ha il diritto di difendersi, ha spiegato Sanders, ma ?non ha il diritto di entrare in guerra contro l?intero popolo palestinese. Eppure è esattamente quello che è successo?.

?Il governo estremista di destra di Netanyahu ha ucciso più di 37.000 palestinesi e ne ha feriti quasi 85.000. Il 60% dei quali sono donne, bambini o anziani?, ha affermato Sanders. ?È assurdo che Netanyahu sia stato invitato a parlare al Congresso. Non dovremmo onorare le persone che usano la fame dei bambini come arma di guerra?, ha aggiunto.

