Mo: Meloni, ‘sosteniamo cessate il fuoco e rilascio ostaggi’

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “In Medio Oriente si aprono spiragli per un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio degli ostaggi israeliani, chiaramente noi lavoriamo a sostegno di questa soluzione e poi a sostegno di un lavoro che si deve cominciare subito per una soluzione strutturale in Medio Oriente: due popoli in due Stati”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.

“Sono fiera -ha aggiunto la premier- del lavoro che l’Italia ha fatto particolarmente sul fronte umanitario per i civili di Gaza, ci viene riconosciuto da tutto il Medio Oriente, siamo stati protagonisti di questa stagione, continueremo ad essere protagonisti anche nel futuro di questa importante regione anche per i nostri interessi nazionali”.

