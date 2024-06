Mo: Houthi rivendicano attacco nel Mar Rosso a cacciatorpediniere Gb

StrettoWeb

Sana’a, 9 giu. (Adnkronos) – Gli Houthi hanno rivendicato il lancio di missili balistici contro un cacciatorpediniere britannico, l’Hms Diamond, nel Mar Rosso. Il gruppo armato yemenita ha affermato in un comunicato che l?attacco è stato ?preciso?, ma non ha specificato se abbia causato danni.

Gli Houthi hanno inoltre affermato di aver attaccato anche due navi commerciali, identificate come Norderney e Tavvishi, nel Mar Arabico, sulla prima delle quali è scoppiato un incendio.

