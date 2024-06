Mo: Beirut, ‘operazione salvataggio ostaggi è ‘il massacro di Nuseirat”

StrettoWeb

Beirut, 9 giu. (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri libanese ha condannato l’operazione delle forze di sicurezza israeliane per salvare i quattro ostaggi poi liberati, ma che ha portato all’uccisione di oltre 200 palestinesi, definendola “il massacro del campo di Nuseirat”.

Il ministero ha inoltre invitato la comunità internazionale ad “agire immediatamente per porre fine al disastro umanitario in atto a Gaza”.

