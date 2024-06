Milano: gestisce negozio alimentari e spaccia shaboo, sospesa licenza locale

StrettoWeb

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – Il questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza ad un esercizio pubblico in viale Giovanni da Cermenate, a Milano.

Lo scorso giovedì pomeriggio gli agenti del commissariato Scalo Romana hanno notificato la sospensione al titolare dell?attività, che nel mese di maggio era stato trovato in possesso di shaboo ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, a seguito di un controllo, l?uomo era stato trovato con 5,63 grammi di shaboo e di 2.100 euro in contanti. Successivamente gli agenti avevano esteso la perquisizione all?esercizio commerciale e, nello scantinato di pertinenza,avevano rivenuto altri 0,33 grammi della medesima sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, un coltello sporco di droga e ulteriori 3.155 euro in contanti riconducibili allo spaccio.

Lo scorso anno, per le stesse problematiche, il titolare dell?esercizio commerciale è stato destinatario di due decreti di sospensione della licenza emessi dal questore di Milano rispettivamente ad agosto per 10 giorni e a dicembre per 15 giorni.

