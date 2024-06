Migranti: Meloni, ‘violazione stato di diritto amenità’

StrettoWeb

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – ?Le procedure accelerate di frontiera, in forza del nuovo patto di migrazione e asilo, diventeranno obbligatorie in tutta l’Unione europea. L’Ue, nella revisione del bilancio pluriennale, ha inserito un apposito stanziamento per facilitare queste procedure accelerate. Quindi, insomma, rispetto al racconto sulla violazione dello Stato di diritto e amenità varie la realtà è ben altra”. Così la premier Giorgia Meloni, in una conferenza stampa con il primo ministro Edi Rama all?hotspot di Shengjin.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.