Migranti: Bonelli, ‘ennesima strage dimostra fallimento G7 e assenza Europa’

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Ancora un?altra strage di persone migranti nel Mediterraneo, 65 dispersi con ben 26 bambini. Questa drammatica strage, e le parole delle agenzie dell?Onu, Unhcr, Oim e Unicef che hanno rimproverato l?Europa per l?assenza di un dispositivo efficiente di soccorsi in mare, dimostrano il fallimento del G7, celebrato dalla Premier Meloni come un successo proprio sul tema delle persone migranti. Mentre loro ballavano la pizzica, purtroppo, dopo Cutro, l?assenza della politica comune europea sulla migrazione ha causato questa ennesima tragedia”. Lo dice il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli.

