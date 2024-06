Meteo: in Lombardia instabilità in aumento, domani temperature in marcato calo

StrettoWeb

Milano, 22 giu. (Adnkronos) – Un’area depressionaria atlantica interessa gran parte dell’Europa e, tra oggi e l’inizio della prossima settimana, transitando verso Est, tende a formare un minimo chiuso sul bacino del Mediterraneo. Sulla Lombardia è prevista instabilità in graduale aumento a partire dai rilievi. Il bollettino meteo di Arpa regionale indica, da stasera e per la giornata di domani, temperature massime in marcato calo, con instabilità diffusa a gran parte della regione, in particolare su Pianura e Appennino.

Nei giorni a seguire ancora precipitazioni, intervallate da temporanee fasi più stabili.

