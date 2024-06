StrettoWeb

E’ stato recuperato in mare a Messina questa mattina dalla Capitaneria di Porto, il cadavere di un uomo di 82 anni. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica per capire come sia finito in mare l’anziano.

