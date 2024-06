Messina: polemiche in consiglio comunale sul Piano urbano di mobilità sostenibile, voto rinviato

StrettoWeb

Oggi pomeriggio a Palazzo Zanca si è svolto il consiglio comunale sul Piano urbano di mobilità sostenibile del comune di Messina con tensione alle stelle tra i vari gruppi di maggioranza ed opposizione. L’assise sarà riconvocato lunedì prossimo perchè nella seduta odierna non si è arrivato al voto definitivo. Tra i contrari al Pums il gruppo di Fratelli d’Italia, che ha tre consiglieri comunali, che ha già contestato il piano passato in commissione consiliare.

Gioveni: “ci saranno piste ciclabili anche sulla luna”

“La città nei prossimi anni sarà ulteriormente rivoluzionata in termini di viabilità, piste ciclabili pure sulla luna, vaste ZTL in cui non si potrà più entrare e un’isola pedonale (che certamente vorremmo anche noi, ma non come l’hanno concepita loro) che coprirà l’intera ossatura longitudinale del centro urbano. E tanto altro ancora. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo già votato contro in Commissione e faremo la stessa cosa anche domani. Quanto meno i Messinesi sapranno chi “ringraziare” e noi certamente sapremo di avere la coscienza a posto avendo fatto di tutto per impedire questo scempio”, è quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni.

Cos’è il Pums?

Il PUMS è un piano strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità degli individui per migliorare la qualità della vita in città. Prevede un approccio integrato su tutte le forme di trasporto utili alla mobilità urbana, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta, e promuove un’innovazione fondamentale mettendo al centro le persone, piuttosto che la gestione del traffico automobilistico. Principi guida che rendono i cittadini e il territorio protagonisti principali della costruzione del Piano e della sua attuazione.

