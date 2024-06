Messina: esenzione o riduzione della Tari, riaperti i termini per la presentazione delle domande

StrettoWeb

In virtù della previsione di riduzione Tassa Rifiuti a Messina per il 2024, le domande pervenute per la richiesta di riduzione – riduzione TARI 2024, potrebbero non essere sufficienti per l’importo stanziato dall’amministrazione a sostegno delle famiglie con isee fino a 9.360€, pertanto saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da venerdì 7 giugno ore 18 fino a lunedì 17 giugno 2024 ore 18:00.

Viene anche istituito un ufficio di facilitazione al comune per dare supporto sia telefonico che di presenza a coloro che necessitano di aiuto per la presentazione delle domande.

In conseguenza di ciò, la pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari slitta al 20 giugno per poter correttamente inserire i nuovi richiedenti.

Per l’anno 2024, l’assessore Roberto Cicala ha preventivato che le famiglie beneficiarie passeranno dalle circa 3.300 unità degli anni 2022 e 2023 a circa 4.500 unità, fra esenzione totale ed esenzione 1 o 2 rate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.