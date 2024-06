Messina: domenica concerto di Zucchero allo Stadio Franco Scoglio, tutte le INFO

StrettoWeb

In occasione del concerto di Zucchero, che si svolgerà domenica 30 giugno, allo stadio Franco Scoglio, ATM Messina ha programmato il piano straordinario di navette e tram. Gli spettatori potranno recarsi all’evento in tutta comodità, utilizzando gli autobus, che faranno la spola tra Zir e via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo stadio. Il servizio di bus navetta sarà a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 15 e fino alle 21, orario di inizio dell’evento musicale. Il servizio riprenderà alle 23 e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico. Atm SpA informa inoltre che saranno aumentate anche le corse del tram, attivo fino a quando tutte le persone non avranno abbandonato l’impianto sportivo.

Il biglietto per l’utilizzo della navetta (andata e ritorno) si potrà acquistare, al prezzo di quattro euro, agli imbarchi della Caronte&Tourist; nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office via La Farina); presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito-Torre Faro (statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); e presso tutti i rivenditori SIR (Servizi in Rete) affiliati ad Atm SpA.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.