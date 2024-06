Messina, l’associazione “Insieme per il Lavoro” denuncia Mancuso e Musolino

StrettoWeb

L’associazione Insieme per il Lavoro, in persona della Presidente, dott.ssa Crocè Clara, con riferimento “alle infamanti dichiarazioni rese dalla giornalista Palmira Mancuso, dal sig. Giuseppe Bevacqua, Angela Rizzo e Dafne Musolino – che esulano ogni forma di diritto di critica e cronaca, trasformandosi in una vera e propria attività di attacco denigratorio e gratuito destituita di ogni fondamento – comunica di aver conferito mandato al proprio difensore di fiducia al fine di sporgere querela e far tutelare i propri diritti nelle sedi più opportune”.

“La predetta querela vedrà coinvolti tutti i soggetti che avranno partecipato o parteciperanno tramite condivisione, commenti o in qualunque altra modalità all’attività di diffamazione ut supra che lede la credibilità di un’associazione volta unicamente alla tutela dei cittadini e dei lavoratori, divenuta ormai costantemente bersaglio di calunniose affermazioni“, conclude Crocè.

