StrettoWeb

Il Beach Soccer della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti approda a Messina nella splendida location di Capo Peloro. “Tutte le squadre della serie A parteciperanno a Messina alla Coppa Italia Puntocuore di Beach Soccer che si svolgerà da oggi fino al 30 giugno a Capo Peloro”, rimarca Basile.

“Le partite andranno In diretta su Dazn per un intero fine settimana con l’obiettivo di promuovere in tutto il mondo le suggestive immagini di Capo Peloro”, conclude Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.