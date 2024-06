StrettoWeb

“Una sconfitta pesante e innegabile per Emmanuel Macron“. Parla così Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, del primo turno delle elezioni legislative francesi. “Macron pensava di chiudere di nuovo il suffragio universale nella scelta soffocante che molti non vogliono, lui o il Rassemblement National – afferma, come riporta Bfmtv – Un voto in massa ha sventato la trappola tesa al Paese“, conclude Melenchion.

