Matteo Messina Denaro, il Procuratore di Palermo: “un boomer, aveva rilevante carisma”

“Matteo Messina Denaro può essere definito un ‘boomer’, perché la forza di comunicare con i nuovi strumenti arriva dopo, le nuove mafie oggi li usano anche per fare affari“. Così il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia durante ‘Una Marina di Libri’ a Villa Filippina. “Lui era un soggetto con un rilevante carisma – dice de Lucia- ha impiegato il suo tempo in latitanza non solo per fare affari e godersi la vita ma anche per costruire un personaggio. Quindi, è un personaggio che viveva il suo tempo, faceva affari, faceva il mafioso, ed era un punto di riferimento per la Cosa nostra siciliana. A differenza di Provenzano e Riina che invece avevano una loro visione del mondo, lui a aperto ad altri fenomeni del mondo”.

