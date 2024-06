Mattarella: ‘comunità moldava in Italia pilastro nostra amicizia’

StrettoWeb

Chisinau, 18 giu. (Adnkronos) – La presenza dei moldavi in Italia “fornisce un contributo consistente, rilevante allo sviluppo economico e alla vita sociale del nostro Paese. Vi sono rapporti che si sono sviluppati oltre che sul piano del lavoro, delle amicizie personali, dei sostegni familiari, di collaborazioni culturali e questo ha intensificato l’amicizia tra Moldova e Italia. Per questo la comunità moldova in Italia è non soltanto un ponte, ma un pilastro della nostra amicizia, perché il contatto umano, personale, quotidiano rafforza l’amicizia, la reciproca disponibilità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Chisinau con l’omologa della Moldova, Maia Sandu.

