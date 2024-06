Mannoli, grave atto vandalico alla Colonia Franchetti: l’indignazione della comunità

StrettoWeb

In relazione ai gravi atti vandalici perpetrati nei giorni scorsi ai danni della Colonia Franchetti, l’Associazione “Pro Mannoli 2.0” e il Comitato Civico Femminile Donne in Movimento” – attive da tempo nella frazione Mannoli del Comune di Santo Stefano in Aspromonte – anche a nome e per conto della comunità locale “esprimono la loro viva indignazione ed auspicano che le Autorità preposte riescano ad individuare e punire i responsabili di questo vile gesto”. “All’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di RC-Bova, proprietario della struttura ed alla Comunità Ecclesiale va la più sincera solidarietà da parte di tutti gli abitanti di Mannoli, che da sempre hanno considerato la Colonia Franchetti un prezioso tesoro da custodire e valorizzare”.

“La struttura, con la sua iconica chiesetta in legno, è stata per molti una seconda casa, un luogo di ritrovo e riflessione. La notizia del danneggiamento ha colpito duramente tutti coloro che hanno vissuto momenti significativi all’interno della Colonia e non solo, rafforzando il senso di appartenenza e l’importanza di proteggere tali simboli. La comunità di Mannoli vuole far sentire la propria vicinanza alla Comunità Ecclesiale in questo momento difficile, sottolineando che nessuno è solo in questa battaglia”, si legge ancora.

“Siamo tutti uniti – dichiara un portavoce della comunità – e faremo tutto il possibile per sostenere e aiutare la Comunità Ecclesiale a superare questo triste episodio”. L’auspicio è che le autorità competenti possano individuare i responsabili di questo gesto incivile e che presto si possa tornare a valorizzare e proteggere la Colonia Franchetti, un luogo che custodisce il cuore e l’anima della comunità di Mannoli, che per troppo tempo è stata trascurata e abbandonata a se stessa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.