Maltempo: Granelli, ‘Milano accerchiata da temporali molto forti, 15 alberi caduti’

StrettoWeb

Milano, 21 giu. (Adnkronos) – “Allerta arancione per temporali forti fino alla mezzanotte; Milano è accerchiata da temporali molto forti: a nord Cantù, Erba, Canzo; a sud-est tra Melegnano, Paullo, Lodi, Treviglio; a sud-ovest Vigevano, Abbiategrasso, Corsico”. Lo scrive sui suoi canali social Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, sottolineando: “E’ necessario fare grande attenzione al vento forte, agli allagamenti, al rischio di caduta alberi, alla grandine. Per ora il livello dei fiumi è basso, ma nelle prossime ore si prevedono ondate di piena”.

Intanto in città negli ultimi minuti si è abbattuto un violento temporale, con raffiche di vento che hanno provocato la caduta di almeno 15 alberi. La situazione più critica si è verificata in via Nono, con l’interruzione della linea elettrica e tranviaria. Inoltre in corso Magenta, via La Spezia, via V Alpini-Monti, via XX settembre, via Belgioioso, via Dezza, viale Abruzzi-Gran Sasso, via Ravizza, via Cimarosa, Parco Sempione ed altri.

Si attende un altro temporale per le 22. Il sistema di Protezione civile è in funzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.