M5S: Silvestri, ‘al fianco lavoratori Sviluppo Italia’

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Sviluppo Lavoro Italia che questa mattina hanno incrociato le braccia in maniera unitaria per evidenziare la totale disorganizzazione della struttura e le responsabilità della sua Presidenza e del Ministero del Lavoro nell’assegnazione di ruoli che non tengono minimamente conto delle competenze e professionalità. Serve un radicale cambiamento di rotta che inizi prima di tutto dall’ascolto dei lavoratori”. Così in una nota Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.

