Antonino De Pace, Presidente Circolo Del Cinema “Cesare Zavattini”: “l’opera serve a soddisfare fame politica ed economica. Non è un caso che il dibattito si sia tranquillizzato dopo la chiusura delle elezioni europee. Chi gridava a favore del Ponte non si sente in più. Da sempre il Sud è terra di conquista, ora per un Governo che non ha visione. Non sarà il Ponte a salvare l’economia meridionale. Il turismo? Se un turista vuole viene a vedere anche altro”.

